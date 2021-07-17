Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı

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Kendisine sunulan anketteki rakamı görünce anında talimatı verdi: Halka çok iyi anlatın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" adlı konferans kapsamında dün ve önceki gün bir dizi önemli temasta bulundu.

BAYRAKLARIN BOYUTU DİKKAT ÇEKTİ

Çavuşoğlu'nun programında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan'la bir görüşmede yer aldı. İki mevkidaşın görüştüğü salonda ise bayrak detayı dikkat çekti. Salonda büyük Suudi Arabistan bayrağı yer alırken, büyük Türk bayrağının olmadığı görüldü. Salondaki sehpada Suudi Arabistan bayrağına nazaran daha küçük boyutta bir Türk bayrağı yer aldı.

Öte yandan Taşkent'teki görüşmeyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜŞMEDE BAYRAKLARIN BOYUTU EŞİTTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Ferhan'la en son Suudi Arabistan'da 10-11 Mayıs'ta görüşmüştü. Bu ziyaretin gerçekleştiği toplantı salonunda her iki ülkenin de büyük bayrağı yer almıştı.