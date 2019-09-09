Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:00
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