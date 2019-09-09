Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü
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Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

43 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:00 
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