Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşma ele alındı.

Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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