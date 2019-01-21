Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ile Pompeo Suriye'yi Görüştü

Çavuşoğlu ile Pompeo Suriye'yi Görüştü

44 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin, "Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti.

Çavuşoğlu ile Pompeo Suriye'yi Görüştü, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin, "Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin konuların iki bakan arasındaki telefon görüşmesinde kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, terör örgütü YPG/ PKK'nın adı anılmadan, "ABD ve Koalisyon güçleriyle birlikte DEAŞ'a karşı savaşan güçlerin" korunmasının ABD için önemli olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump da dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede iki ülke arasındaki Suriye eksenli iş birliğinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:51 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
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