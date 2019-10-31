Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye'yi görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye'yi görüştü

Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye'yi görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye'yi görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo yaptıkları telefon görüşmesinde ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye konusunu ele aldı.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim'de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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