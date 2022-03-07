Çavuşoğlu ile Rus ve Ukraynalı mevkidaşları üçlü formatta Antalya'da bir araya gelecek - Son Dakika
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Çavuşoğlu ile Rus ve Ukraynalı mevkidaşları üçlü formatta Antalya'da bir araya gelecek

07.03.2022 14:36
Çavuşoğlu ile Rus ve Ukraynalı mevkidaşları üçlü formatta Antalya'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya'da üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya'da üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

Çavuşoğlu, AA ve TRT muhabirlerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durdurulması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Söz konusu çatışmalar başlamadan önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü ve iki mevkidaşı 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya getirme teklifinde bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, her iki tarafla Türkiye'nin temasını kesmeden sürdürdüğünün altını çizdi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Savaşın ardından bu çabamızı daha da arttırdık ve iki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Bilahare Lavrov, Antalya'daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi.

Her iki bakan, Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü bir formatta ve 10 Mart Perşembe günü inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz."

Çavuşoğlu, çatışmaların bir an önce durmasıyla, kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 10 Mart Perşembe günü Antalya'da görüşecek.' Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 10 Mart Perşembe günü Antalya'da görüşecek.'

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Mart, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu ile Rus ve Ukraynalı mevkidaşları üçlü formatta Antalya'da bir araya gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu ile Rus ve Ukraynalı mevkidaşları üçlü formatta Antalya'da bir araya gelecek - Son Dakika
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