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Son Dakika Güncel Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor

Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

İstanbul DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir" dedi. Jens Stoltenberg ise, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok" diye konuştu

Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
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