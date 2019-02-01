Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, Ukrayna Parlamento Mensubu Kırımoğlu ile Görüştü

Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, Ukrayna Parlamento Mensubu Kırımoğlu ile Görüştü

1 saat önce

- Toplantıdan detaylar ODESSA - Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı Ukrayna'nın Odessa kentinde yapıldı.

- Toplantıdan detaylar ODESSA - Türkiye- Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı Ukrayna'nın Odessa kentinde yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, toplantının ardından Ukrayna Parlamento Mensubu Mustafa Kırımoğlu ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:02 Kaynak: AA

Parlamento, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel
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