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Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü
6 saat önce
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.
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--------------Çavuşoğlu, Tariq Ahmad görüşmesinden görüntü
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