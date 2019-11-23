Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile görüştü
Son Dakika Politika Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.

Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü. - TOKYO

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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