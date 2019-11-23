- Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile görüştü

TOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.