Son Dakika Haberleri: - Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile Görüştü
Son Dakika Güncel - Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile Görüştü - Son Dakika

- Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile Görüştü

6 saat önce

- Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile görüştüTOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.

- Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile görüştü

TOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.

- Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile Görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
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