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- Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile Görüştü
6 saat önce
- Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile görüştüTOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
- Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile görüştü
TOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Tariq Ahmad ile görüştü.
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