Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu'nun NATO Karagahı'na girişi

-Çavuşoğlu'nun İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile tokalaşması


Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:14 Kaynak: DHA
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