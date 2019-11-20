Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:14 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Çavuşoğlu'nun NATO Karagahı'na girişi
-Çavuşoğlu'nun İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile tokalaşması
Hollanda'dan sınır dışı edilen DEAŞ'lılarla ilgili açıklama: Türkiye'yi ikna edemedik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı