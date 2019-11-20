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Çavuşoğlu, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştüBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:32 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü
Belçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
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