Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştüİngiltere, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü
İngiltere, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
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8.07.2020 23:53:03. #1.13#
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