Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştüİngiltere, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü

İngiltere, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Londra, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü - Son Dakika
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