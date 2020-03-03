Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni göç akımlarıyla, sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz.

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile ortak basın toplantısında konuştu: (1), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni göç akımlarıyla, sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz. Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüz de yoktur." dedi.

Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

İdlib'de yaşanan son gelişmelerin, Türkiye üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırdığına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni bir göç akımını kaldıramayacağını farklı platformlarda birçok kez dile getirdiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası toplumdan dayanışma da talep ettiğine fakat bu çağrıların duymazdan gelindiğine dikkati çekerek, "Yeni göç akımlarıyla sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz. Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüz de yoktur." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin ise sınırlarına dayanan sığınmacıların uluslararası koruma başvurularını alma ve uygun olanlara koruma sağlama yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) kurumları, Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir. Sığınmacıların insan haklarının korunmasını sağlamalıdır." dedi.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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