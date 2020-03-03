Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı'nın, İdlib'de derhal ve sürdürülebilir ateşkesin tesisiyle Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasının sağlanmasını hedeflediğini söyledi.

Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşı Raab ile yaptığı görüşmelerde, Brexit sonrası Türkiye-İngiltere ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceğini ve bölgesel konuları ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, ilişkileri daha da ilerletmek istediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde bir ticaret anlaşmasının imzalanma çalışmalarını sürdürüyoruz ve bu gündemimizdeki en önemli konulardan biri." ifadesini kullandı.

İngiltere ile özellikle savunma sanayi konusunda ilişkileri güçlendirdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, bu bağlamda, önemli projeleri hayata geçirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İdlib meselesi

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'deki son gelişmelerle ilgili mevkidaşı Raab'ı bilgilendirdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Rejimin, İdlib'in gerginliği azaltma statüsünü ortadan kaldırmasına yönelik saldırılarına son vermesi, yeni insani krizin önlenmesi ve ilave göç dalgalarının bertaraf edilmesi noktasında Birleşik Krallık ile görüşlerimiz örtüşüyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nın hedefi de İdlib'de derhal ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesisiyle Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasının sağlanmasıdır."

Öte yandan Çavuşoğlu, İngiltere'de, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından TAK ve HPG'nin de "terör örgütleri listesi"ne alınmasını önemsediklerini belirterek, bu yaklaşım dolayısıyla İngiltere'ye teşekkür etti.

Düzensiz göçmenler konusu

Çavuşoğlu, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlere ilişkin, "Bugünün şartlarında bizim bunları durdurmamız mümkün değil ve esasen böyle bir yükümlülüğümüz de yok." dedi.

Türkiye'nin, 18 Mart mutabakatıyla ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, buna karşılık, AB'nin vize serbestisi ve Gümrük Birliği gibi konular dahil hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğine işaret etti.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı sert tutumu eleştirerek, "Dayanışma uğruna herhangi bir üye ülkenin bu tür insan hakları ihlallerini kimse ne sorguluyor ne de eleştiriyor." şeklinde konuştu.

Bu bağlamda, Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle insan hakları konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışan AB ülkeleri ve demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden Yunanistan da uluslararası hukuka uygun şekilde kapısına dayanan göçmenlere muamele etmek zorundadır." dedi.

İdlib meselesi ekseninde Türkiye-ABD görüşmeleri

Çavuşoğlu, İdlib konusunda, Türkiye ile ABD'nin görüşlerinin örtüştüğünü, buna karşılık Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin, Türkiye'nin başka bir ülkeyle ilişkilerinin düzeyine bağlı olmaması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin NATO'dan ve müttefiklerinden beklentilerini net şekilde dile getirdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bunlardan bir tanesi de hava savunma sistemidir. Türkiye her an farklı tehditlerle karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla elzem olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

(Bitti)