Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu - NEW
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun binada incelemelerde bulunması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:23 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun binada incelemelerde bulunması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu.
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