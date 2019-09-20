Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu
26 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:43 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun Türkevi binasını incelemesi
-Çavuşoğlu'nun yetkililerden bilgi alması
- Abd
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