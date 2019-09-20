Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu
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Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu

26 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun Türkevi binasını incelemesi
-Çavuşoğlu'nun yetkililerden bilgi alması


- Abd
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:43 Kaynak: DHA
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