Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu
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Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulunduABD, (DHA)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:52 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu
ABD, (DHA)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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