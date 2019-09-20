Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu

16 dakika önce

Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulunduABD, (DHA)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu

ABD, (DHA)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu ve inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik
ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 21:08:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, inşaatı süren türkevi binasında incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]