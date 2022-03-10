Çavuşoğlu: "İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık" - Son Dakika
Üye Girişi

Çavuşoğlu: "İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık"

10.03.2022 14:41

Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü...

Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

(1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladık"

Çavuşoğlu: İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık
Çavuşoğlu: İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık
Çavuşoğlu: İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık

YORUMLAR
500
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (5) Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (5) Çavuşoğlu, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1) Çavuşoğlu, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1) Bakan Çavuşoğlu: 'İlk görüşmede mucize beklenmemeli' Bakan Çavuşoğlu: 'İlk görüşmede mucize beklenmemeli'

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık' - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
15:23 Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!
15:08 Dolar çıldırdı, 15'e doğru koşar adım gidiyor
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:10:34. #1.11#
SON DAKİKA: Çavuşoğlu: "İnsani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement