Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ınterpol genel sekreteri jürgen stock ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, ınterpol genel sekreteri jürgen stock ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, ınterpol genel sekreteri jürgen stock ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock ile görüştüSlovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock ile görüştü.

Çavuşoğlu, INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock ile görüştü

Slovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock ile görüştü.

Çavuşoğlu, ınterpol genel sekreteri jürgen stock ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:20 Kaynak: DHA
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