Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Interpol Genel Sekreteri Stock ile görüştü
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Çavuşoğlu, Interpol Genel Sekreteri Stock ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock ile görüştü.

Çavuşoğlu, Interpol Genel Sekreteri Stock ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Slovakya'nın başkenti Bratislava'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Bratislava'da Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock ile görüştü. AGİTPA Başkanı George Tsereteli ile de görüşen Çavuşoğlu, ardından AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile biraraya geldi.

İkili görüşmelerini sürdüren Çavuşoğlu, ayrıca Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman ve AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı çerçevesinde Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ile de görüştü.

(İHA)

Bratislava, Slovakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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