Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü
6 saat önce
Adil Abdulmehdi görüşmesi detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:25 Kaynak: AA
Adil Abdulmehdi görüşmesi detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü.
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