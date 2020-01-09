Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

6 saat önce

Adil Abdulmehdi görüşmesi detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü.

Adil Abdulmehdi görüşmesi detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:25 Kaynak: AA
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