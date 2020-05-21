Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ve Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ve Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel konular, terörle ortak mücadele ve Irak'ın yeniden imarı konularının tüm boyutlarıyla ele alındığını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin Irak'a yönelik desteğini vurguladıklarını aktardı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile yaptığı görüşmede ise Filistin konusu gündeme geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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