Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2) - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2)
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri El Hekim'in görüşmesinden detaylar Heyetlerarası görüşmeden detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:19 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri El Hekim'in görüşmesinden detaylar
Heyetlerarası görüşmeden detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile görüştü. Daha sonra ikili heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
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