Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2) - Son Dakika

Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri El Hekim'in görüşmesinden detaylar Heyetlerarası görüşmeden detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri El Hekim'in görüşmesinden detaylar

Heyetlerarası görüşmeden detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile görüştü. Daha sonra ikili heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2)

Mevlüt Çavuşoğlu, Muhammed Ali, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:19 Kaynak: AA
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