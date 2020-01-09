Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile görüştü (2) - Son Dakika

Heyetlerarası görüşmeden detaylar BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile görüştü. Daha sonra ikili heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

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