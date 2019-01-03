Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Irak Dışişleri Bakanı Hakim ile Bir Araya Geldi

Çavuşoğlu Irak Dışişleri Bakanı Hakim ile Bir Araya Geldi

49 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim ile görüştü.

Çavuşoğlu Irak Dışişleri Bakanı Hakim ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim ile görüştü.

Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hakim ile Dışişleri Resmi Konutu'nda baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta terörizmle mücadele ve Irak'ın yeniden imarı olmak üzere iki ülke gündemindeki konular ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak

İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:39:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Irak Dışişleri Bakanı Hakim ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]