Çavuşoğlu Irak Dışişleri Bakanı Hakim ile Bir Araya Geldi
49 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Irak Dışişleri Bakanı
Muhammed el Hakim ile görüştü.
Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hakim ile Dışişleri Resmi Konutu'nda baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, başta terörizmle mücadele ve Irak'ın yeniden imarı olmak üzere iki ülke gündemindeki konular ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:50 Kaynak: AA
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