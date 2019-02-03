Çavuşoğlu: Irak'ın inşası için 5 milyar dolar kredi vereceğiz
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a en büyük taahhütte Türkiye'nin bulunduğunu belirterek, "5 milyar dolar kredi vereceğiz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, Irak
'a en büyük taahhütte Türkiye
'nin bulunduğunu belirterek, "5 milyar dolar kredi vereceğiz. Bu, 5 milyar dolarlık krediden iş adamlarımız istifade edecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:35
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