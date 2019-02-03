Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Irak'ın inşası için 5 milyar dolar kredi vereceğiz

Çavuşoğlu: Irak'ın inşası için 5 milyar dolar kredi vereceğiz

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a en büyük taahhütte Türkiye'nin bulunduğunu belirterek, "5 milyar dolar kredi vereceğiz.

Çavuşoğlu: Irak'ın inşası için 5 milyar dolar kredi vereceğiz, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a en büyük taahhütte Türkiye'nin bulunduğunu belirterek, "5 milyar dolar kredi vereceğiz. Bu, 5 milyar dolarlık krediden iş adamlarımız istifade edecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:35 

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Ekonomi
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