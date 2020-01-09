Çavuşoğlu, ırak temsilciler meclisi başkanı muhammed el-halbusi ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, ırak temsilciler meclisi başkanı muhammed el-halbusi ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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