Çavuşoğlu, ırak temsilciler meclisi başkanı muhammed el-halbusi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, ırak temsilciler meclisi başkanı muhammed el-halbusi ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, ırak temsilciler meclisi başkanı muhammed el-halbusi ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü

Çavuşoğlu, ırak temsilciler meclisi başkanı muhammed el-halbusi ile görüştü

Irak Temsilciler Meclisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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