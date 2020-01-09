Çavuşoğlu, İran-ABD gerilimini görüşmek için Bağdat'ta temaslarda bulundu

İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından Irak'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü.



Bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Çavuşoğlu Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Abdülmehdi tarafından kabul edildi.