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Çavuşoğlu, İran-ABD gerilimini görüşmek için Bağdat'ta temaslarda bulundu
6 saat önce
Bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Çavuşoğlu Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Abdülmehdi tarafından kabul edildi.
İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından Irak'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü.
Bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Çavuşoğlu Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Abdülmehdi tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:06
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