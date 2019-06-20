Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İran'da
Son Dakika Politika Haber

Çavuşoğlu, İran'da

7 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere İran'ın İsfahan kentine geldi.

Çavuşoğlu, İran'da, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere İran'ın İsfahan kentine geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a resmi ziyaret düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu yarın da devam edeceği İsfahan temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek. Çavuşoğlu, İsfahan'a ilişkin yaptığı paylaşımda, "İranlı mevkidaşım Cevad Zarif'le görüşmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere İsfahan'dayız" ifadesini kullandı. - İSFAHAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır TRT eski başspikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi! Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle karşılamış. Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:28:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İran'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]