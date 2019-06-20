Çavuşoğlu, İran'da
39 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere İran'ın İsfahan kentine geldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
temaslarda bulunmak üzere İran
'ın İsfahan kentine geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a resmi ziyaret düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu yarın da devam edeceği İsfahan temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek. Çavuşoğlu, İsfahan'a ilişkin yaptığı paylaşımda, "İranlı mevkidaşım Cevad Zarif'le görüşmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere İsfahan'dayız" ifadesini kullandı.
(İHA)
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