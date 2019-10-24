Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, iran dışişleri bakanı cevad zarif ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, iran dışişleri bakanı cevad zarif ile görüştü

Çavuşoğlu, iran dışişleri bakanı cevad zarif ile görüştü

17 dakika önce

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştüAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü

Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldık. Kalıcı barış için tüm uluslararası toplumun Filistin'i tanıması gerekiyor. Filistin davasını her platformda savunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, iran dışişleri bakanı cevad zarif ile görüştü

Filistin, Bakü, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:32 Kaynak: DHA
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