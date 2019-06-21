Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:48 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran
'da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
- İran
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