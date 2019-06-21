Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü
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Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

57 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü, System.String[]


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

- İran
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:56 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya
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