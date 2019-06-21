Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran 'da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

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Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı