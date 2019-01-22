Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu İran Meclis Heyetini Kabul Etti

Çavuşoğlu İran Meclis Heyetini Kabul Etti

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çavuşoğlu İran Meclis Heyetini Kabul Etti, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Felahatpişe ve beraberindeki heyetle görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, Felahatpişe ve beraberindeki heyetle bölgesel konular ve ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel
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