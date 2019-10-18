Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:39 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çavuşoğlu, daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.
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