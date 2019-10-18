Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:39 Kaynak: AA
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