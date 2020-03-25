Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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