Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

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