Çavuşoğlu: İrin operasyonu taraflı bir operasyon - Son Dakika

Resmi temaslarda bulunmak üzere Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile birlikte Libya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'ya desteği ve Libya ile iş birliğinin devam ettiğini belirtti ve sahadaki sükunetin her şeyin çözülmüş olduğuna işaret etmediğini vurguladı.

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile birlikte Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, şu anda sahada var olan sükunetin her şeyin çözüldüğüne işaret etmediğinin altını çizerek, "Siyasi süreçte Libyalıların da temasları var, bizim de temaslarımız var. Son zamanlarda yine bakan yardımcısı düzeyinde Ruslarla da bir görüşmemiz oldu. Görüşmeleri devam ettirme konusunda mutabakatımız da ortada. Bu konularda neler yaptık, neler yapıyoruz, Libya meşru hükümetiyle, Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle bunları koordine etmemi gerekiyor. Bunları da ele aldık. Üç Dışişleri Bakanı birazdan bir araya geleceğiz ve tüm bu konuları gözden geçireceğiz Malta Dışişleri Bakanı da getirecek. Bu ziyaretler önümüzdeki süreçte de karşılıklı devam edecek. Şu anda sahada sükunet var diye her şey çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var ve bunun üstesinden gelmek için bu iş birliğinin de devam etmesi gerekiyor" dedi.

"LİBYA İLE TEMASLAR VE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'ya desteği ve Libya ile iş birliğinin devam ettiğini belirtti. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Libya ile her düzeyde karşılıklı temaslar devam ediyor. İş birliğimizi güçlendiriyoruz. Bu ziyarette de tabi ki Libya'ya olan desteğimizi ve Libya ile olan iş birliğimizi bir kere daha vurguladık ve gösterdik. Bu ziyaretin başka bir anlamı, Malta Dışişleri Bakanı Evarist ile beraber gelmemiz oldu. Esasen, Avrupa ülkelerinin özellikle Akdeniz'e komşu olan ülkelerin, sınırı olan ülkelerin de Libya ile olan iş birliğini daha da güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü buradaki gelişmelerin yansıtılması Avrupa'ya özellikle de hemen Akdeniz'in kuzeyindeki ülkelere her zaman yansıyor. Sonuçta bu ziyaretimizde siyasi süreç, ateşkes ve diğer alanlarda Libya'ya verdiğimiz destek ve bu gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulunduk. Kaçak göçle mücadele konusunda Libya sıkıntılar çekiyor. Avrupalılar, Avrupa'ya gelmesin diye bakıyorlar ama esas Libya'nın güneyinden gelen göçmenler var. Libya'nın içerisinde 800 binden fazla kaçak göçmen var. Bu konularda Libya'yı en iyi anlayabilecek ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla hem Libya'ya destek olmak gerekiyor, hem de Avrupa ülkeleriyle Libya arasında bu konuda bir iş birliğinin tesis edilmesi gerekiyor. Malta ile beraber bunları görüştük ve bu vesileyle de Libya'ya 2 tane botu İçişleri Bakanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte, 2 tane botu Libya'ya veriyoruz. Buradaki botların tamirini de yapacağız."

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SÖZÜNDE DURMADIĞINI UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR"

Çavuşoğlu, Libya'ya esas desteğin Avrupa Birliği'nden gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Esas Avrupa Birliği'nin güçlü destek vermesi lazım ve sınırda, güney sınırlarında önlenmesi, bu insanların geri götürülmesi, Avrupa ülkelerine yerleştirilmesi gibi bunun çok boyutu var. Bizim bir de tecrübemiz var Avrupa Birliği ile. Avrupa Birliği'nin sözünde durmadığını ve mutabakat olsa da bunu uygulamadığını da elbette unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla somut, her iki tarafın yararına adımlar atılması gerekiyor. Diğer taraftan her ne kadar resmi olarak ilan edilen bir ateşkes olmasa da sahada bir sükunet var. Şimdi halk hizmet bekliyor" dedi.

"LİBYA'YA ALTYAPI VE BELEDİYECİLİK KONUSUNDA DESTEK VERİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğinin sürdüğünü ifade ederek, "Özellikle meşru hükümetin, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolü altına yaşayan halkın beklentileri var, temel ihtiyaçlarının acil karşılanması lazım. Elektrik, su, belediye, toplu taşıma gibi birçok hizmetlerin verilmesi lazım. Bu konularda da bizim çok ciddi tecrübelerimiz var hem devletimizin, hem firmalarımızın. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz belediyecilikten gelen bir liderimiz. Dolayısıyla bu konularda biz Libya'ya destek veriyoruz. Ayrıca, enerji konularında sıkıntılar var. Tüm bu konuları kapsayacak şekilde ekonomik kalkınması için nelere yapabileceğiz, bu anlamda da ilişkilerimizi nasıl geliştireceğiz. Ayrıca bizim geçmişte firmalarımızın burada yatırımları var, yarım kalan yatırımlar var. Firmalarımızın teminat mektupları var. Alacakları var vesaire, bunları da bir komisyon halinde görüşülüyor. Gelecek hafta bir heyet Türkiye'ye gidecek. Bunları da bir çözüm çerçevesinde ele alıyoruz, ele aldık" dedi.

"SİRTE VE CUFRA KONUSU HER PLATFORMDA GÜNDEME GELİYOR"

Sirte ve Cufra konusunun her platformda gündeme geldiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Sirte ve Cufra konusu her platformda gündeme geliyor. Tabi meşru hükümet, Ulusal Mutabakat Hükümeti, kalıcı bir ateşkes için buraların kendilerine verilmesini istiyor. Esasen 2015 Anlaşması imzalanırken, o gün iki tarafın nerede olduğunu belirten bir hat vardı. O hatlara dönülmesini istiyor. Ama Hafter hala siyasi çözüme inanmıyor. Dolayısıyla her an gerek Mısrata'ya gerekse Trablus'a saldırabilir. Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte dediğimiz iki bölge, bu menzilin içerisine giriyor. Bir taraftan Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bu meşru endişesini herkesin anlaması gerekiyor. O nedenle buraların Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verilmesi gündemde" dedi.

"HER ZAMAN DİPLOMASİNİN BAŞ AKTÖRÜ OLDUK"

Türkiye'nin diplomasi konusunda hem Trablus'ta hem İstanbul'da hem de Moskova'da baş aktör olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan bazı ülkeler, Almanya'nın Berlin Konferansı marjında buraların silahtan arındırılması teklifi ortada. Tüm bu müzakereler devam ediyor. Bu konularda görüş alışverişinde de bulunduk. Şu anda masa deneniyor yani diplomasi. Bu masanın yine her zaman biz baş aktörü olduk. Gerek İstanbul'da, gerek Moskova'da, gerek Trablus'ta, gerek diğer platformlarda, şimdi yaptığımız görüşmelerde ama masadan kaçan kim oldu? Hafter oldu. Peki Hafter masadan kaçarken, Hafter'e bu kadar güçlü destek veren ülkeler Hafter'i ikna edebildi mi? ya da ikna etmek istedi mi? Bizce ikna etmek istemedi. Dolayısıyla Hater ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu. O nedenle biz bu çabaları sürdürüyoruz. Yani Kahire girişimi gibi akim kalan, ölü doğan girişimlerden bir fayda olmaz. Şimdi masayı sonuna kadar deniyoruz ve bu konuda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin taleplerinin de haklı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İRİN OPERASYONU TARAFLI BİR OPERASYONDUR"

İrin Operasyonu'nun Hafter'i destekleyen bir operasyon olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "İrin Operasyonu taraflı bir operasyondur. İrin Operasyonu'yla ilgili Hafter'in ve destekçilerinin hiç eleştirisi geldi mi? Hayır. Çünkü Hafter ve destekçilerini destekleyen bir operasyon. Avrupa Birliği buna alet oluyor. Bu konuda bazı Avrupa Birliği ülkelerinin çok ciddi endişeleri var. Bazıları AB fonlarından alabilmek için, burada Fransa'nın desteği önemli, sesini fazla çıkarmadı. Ama Malta cesur davrandı ve İrin Operasyonu'ndan çıktı. Malta'yı kimse zorlamadı. Dolayısıyla, İrin Operasyonu taraflı bir operasyon. Almanya, Berlin Konferansı'nın ev sahibi. Almanya'nın tarafsız ve objektif olması gerekiyor. Yani taraflı bir operasyona dahil olduğu zaman bu tarafsızlığını kaybeder. Dolayısıyla Berlin Konferansı'nın da meşruiyeti ortadan kalkar. Yani burada Fransa'nın baskısıyla Almanya gemi gönderdi. Yani onların da çok gönüllü olduğunu da düşünmüyoruz. Baş başa görüştüğümüzde birçok AB yetkilisiyle İrin Operasyonu'nun esasen meşru hükümetin de gündeme getirdiği gibi Libya'ya özellikle Hafter'e güneyden, aynı şekilde doğudan, havadan Suriye'den gelen silah destek. Fransa'nın da operasyon içerisindeki önemli bir aktör Fransa kendi verdiği silahları denetleyebilir mi? Hayır denetleyemez. Bunları denetlemeyen ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni cezalandırmaya yönelik bir harekattır. Almanya'nın bu davranışı da doğru olmamıştır. Hem taraflı bir operasyona dahil olması ve sorunu daha karmaşık bir hale getirmesi bakımından yanlış bir adım olmuştur."