Çavuşoğlu, irlanda dışişleri bakanı simon coveney ile görüştü
30 dakika önce
BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:25 Kaynak: DHA
BM Genel Kurulu için New York
'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İrlanda Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Bakanların tokalaşması
-Görüşmeden görüntü
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