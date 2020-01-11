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Çavuşoğlu: "İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok,buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek"
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok,buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek"
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