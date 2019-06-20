Çavuşoğlu, İsfahan'da THY ofisini açtı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın İsfahan kentinde Türk Hava Yollarının satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İran
'ın İsfahan kentinde Türk Hava Yollarının satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında İsfahan kentine geldi. Yarın da devam edeceği İsfahan temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek olan Çavuşoğlu, İsfahan kentinde Türk Hava Yollarının, satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, ofisin açılışını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli havayolumuz ve gururumuz Türk Hava Yolları'nın #İsfahan'da açtığı yeni ofis hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, THY çalışanları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
(İHA)
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