Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "İslam dininin doğru kaynaklardan öğretilmesi bizim en önemli misyonumuzdur "
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Çavuşoğlu: "İslam dininin doğru kaynaklardan öğretilmesi bizim en önemli misyonumuzdur "

35 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu. (4)
Çavuşoğlu: İslam dininin doğru kaynaklardan öğretilmesi bizim en önemli misyonumuzdur
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:27 Kaynak: AA
dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Güncel
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