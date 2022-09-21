Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Brahim ile görüştü
ABD, (DHA)- ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim ile görüştü.
Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, 'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteriyle İslamofobiye karşı atılabilecek adımları, zirve hazırlıklarını ve İİT reform sürecini ele aldık' dedi.
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