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Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu (2)
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CİDDE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. kuruluş yıl dönümü töreninde Türkiye ve üyesi olduğu Asya grubu adına konuşma yaptı. Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:15 Kaynak: AA
Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek Esed rejiminin heyeti, "Türkiye'yi kınama" önerisi kabul edilmeyince toplantıyı terk etti