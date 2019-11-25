Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CİDDE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. kuruluş yıl dönümü töreninde Türkiye ve üyesi olduğu Asya grubu adına konuşma yaptı.