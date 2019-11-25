Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu (1)
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu (1) - Son Dakika

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu (1)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CİDDE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. kuruluş yıl dönümü töreninde Türkiye ve üyesi olduğu Asya grubu adına konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CİDDE - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. kuruluş yıl dönümü töreninde Türkiye ve üyesi olduğu Asya grubu adına konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu (1)

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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