Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü toplantısında (2) - Son Dakika

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Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü toplantısında (2)
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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