Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü toplantısında (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü toplantısında (2) - Son Dakika

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü toplantısında (2)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü toplantısında (2)

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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