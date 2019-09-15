Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, islam işbirliği teşkilatı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, islam işbirliği teşkilatı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı

54 dakika önce

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıSuudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Suudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, islam işbirliği teşkilatı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:39 Kaynak: DHA
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