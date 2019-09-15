Çavuşoğlu, islam işbirliği teşkilatı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıSuudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:39 Kaynak: DHA
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