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Çavuşoğlu, islam işbirliği teşkilatı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı'na...

13 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, islam işbirliği teşkilatı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı'na..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:02 Kaynak: DHA
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