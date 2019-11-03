Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:11 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
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