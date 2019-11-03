Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:11 Kaynak: AA
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