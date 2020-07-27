Çavuşoğlu: "(İspanya) Ekonomik ilişkilerimizden memnunuz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.